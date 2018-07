Japão diz que acordo económico com UE contribui para “comércio justo e livre”

“Perante este movimento atual de protecionismo, o Japão e a UE vão colaborar para avançar com passos firmes no comércio justo e livre”, garantiu o porta-voz do governo japonês, Yoshihide Suga, numa conferência de imprensa.

O documento, finalizado em dezembro, vai ser assinado na terça-feira, em Tóquio, palco da cimeira UE-Japão.

A reunião estava agendada para quarta-feira, mas foi adiada devido às chuvas torrenciais e inundações que causaram mais de 200 mortos no país asiático.