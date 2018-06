Jaime Marta Soares garante à CMVM que continua em funções

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) pediu esta semana esclarecimentos ao presidente da mesa da assembleia geral (MAG) do Sporting, Jaime Marta Soares, sobre a instabilidade que se vive no clube. O supervisor tem em mãos a aprovação da emissão de obrigações que a SAD leonina quer realizar e procurou saber se a MAG continua em funções, numa altura em que Jaime Marta Soares e o presidente do clube, Bruno de Carvalho, protagonizam uma inédita batalha jurídica entre órgãos sociais.

Questionado pelo Jornal Económico, Jaime Marta Soares confirmou o pedido de esclarecimento por parte da CMVM. “Contataram-me na terça-feira para esclarecimentos sobre matérias que podiam ter implicações nas decisões da CMVM”, respondeu. O presidente da MAG explicou ao supervisor quais as suas competências, assegurando que, apesar de demissionário, está em “plenas funções”, ao contrário do que tem sido defendido pelo presidente do conselho diretivo do Sporting, Bruno de Carvalho.