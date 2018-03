Já há uma petição contra as alterações na linha Amarela do Metro de Lisboa

Está a circular pela Internet uma petição pública contra o fim da atual linha Amarela do Metro de Lisboa. A linha Verde passará a ser uma linha circular, onde estará incluído o percurso, que normalmente é feito na linha Amarela, entre o Campo Grande e o Rato. A alteração no troço será feita logo que terminada a expansão do Rato para o Cais do Sodré, e deste modo a linha Amarela passará a realizar-se somente entre Odivelas e Telheiras.

Os assinantes queixam-se, que com estas alterações milhares de passageiros que diariamente apanham o metro na estação de Odivelas, teriam de mudar de linha no Campo Grande, para chegarem às estações do Rato, Marquês de Pombal, ou Saldanha.

A petição é dirigida ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ao primeiro-ministro, António Costa e ao Presidente da Mesa da Assembleia da República, Ferro Rodrigues e conta até ao momento conta com 611 assinaturas.