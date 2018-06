IVA: Comissão Europeia reforça luta contra a fraude com novos instrumentos

Diante do acordo político alcançado hoje, sexta-feira, pelos Estados-Membros da União Europeia (UE) sobre os novos instrumentos destinados a colmatar as lacunas no sistema de Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) da UE, a Comissão Europeia já veio sublinhar, em comunciado, que as “incoerências, deste tipo, são suscetíveis de facilitar a fraude ao IVA em grande escala, originando perdas anuais para os orçamentos nacionais dos Estados-Membros da ordem dos 50 mil milhões de euros”.

Propostas pela Comissão em novembro de 2017, as novas medidas destinam-se a reforçar a confiança entre os Estados-Membros, para que possam trocar mais informações e promover a cooperação entre as autoridades fiscais e as autoridades responsáveis pela aplicação da lei a nível nacional. Após a sua entrada em vigor, os Estados-Membros terão a oportunidade de proceder ao intercâmbio de informação mais relevante e cooperar mais estreitamente na luta contra as organizações criminosas, incluindo os terroristas.

As novas regras irão reforçar a cooperação entre os Estados-Membros, permitindo-lhes combater a fraude ao IVA de forma mais rápida e eficaz, nomeadamente quando se trata de fraude em linha. Irá ser promovida uma maior utilização dos sistemas informáticos que deverão substituir o tratamento manual de dados.