Itália quer redistribuir refugiados no seu território

Itália quer melhorar a distribuição de refugiados em território italiano, aumentar os esforços para travar o número de refugiados que chega a Itália, bem como expulsar os que não se enquadram nos requisitos de asilo, noticia a Lusa.

O governo italiano apresentou, esta quarta-feira, um plano para redistribuir os refugiados que chegam ao território, tendo como objetivo 2,5 requerentes por cada mil habitantes.

“Devemos acolher e integrar quem tem direito e repatriar os outros”, disse o ministro do Interior, Marco Minniti, na apresentação do plano, citado pela Lusa.

Segundo informação da Lusa, existem atualmente 175 mil requerentes de asilo para os centros de acolhimento. Contudo, uma das medidas do plano do governo italiano passará também por desmantelar os “grandes centros de acolhimento, porque números mais restritos [de migrantes] permitem uma interação diferente com as populações locais”, acrescentou Minniti.

“Não é que amanhã todas as autarquias entrem nisto, mas é um primeiro passo”, disse o responsável de imigração da Associação de Autarquias de Itália (Anci), Matteo Biffoni, à France Press, citado pela Lusa.