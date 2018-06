Israel congratula-se com saída dos EUA do Conselho dos Direitos Humanos da ONU

Israel congratulou-se esta quarta-feira com a retirada dos Estados Unidos do Conselho dos Direitos Humanos da ONU, acusado de ter um preconceito anti-israelita.

Os Estados Unidos anunciaram na terça-feira que se iam retirar do Conselho dos Direitos Humanos da ONU, que acusam de “hipocrisia” e preconceito contra Israel.

“Israel agradece ao presidente Trump, ao secretário (do Estado Mike) Pompeo e ao embaixador dos EUA na ONU, Nikki Haley, pela sua corajosa decisão contra a hipocrisia e as mentiras do chamado Conselho de Direitos Humanos da ONU”, refere um comunicado do gabinete do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu.