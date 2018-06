ISEG revê em baixa projeção de crescimento económico português

Os economistas do Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) estão menos confiantes sobre o desempenho da economia em Portugal este ano. Na Síntese de Conjuntura de junho, o ISEG reviu em baixa a projeção para a expansão do produto interno bruto (PIB), apontando para um intervalo entre 2,2% e 2,6%.

“Para a totalidade do ano de 2018, tendo em conta o observado no primeiro trimestre em Portugal e na área euro, e que se traduziu por uma desaceleração do ritmo de crescimento nas duas áreas, há lugar a uma revisão em baixa do intervalo de previsão anteriormente assumido para o crescimento da economia portuguesa em 2018”, refere o documento, publicado esta sexta-feira.

No primeiro trimestre do ano, a desaceleração do crescimento do PIB para 2,1% em termos homólogos aconteceu num contexto de efeitos temporários adversos, explicam os economistas.