IRS e Segurança Social representam um terço da receita do Estado

É costume apontar-se o IVA como o imposto mais valioso para os cofres públicos, porque isoladamente é o que mais contribui para as receitas do Estado. Mas este raciocínio não é totalmente linear, se for tido em conta o que tudo o que as famílias têm de entregar ao Estado por conta dos salários que recebem, quer em IRS quer em descontos para a Segurança Social.

Segundo dados do INE revelados em maio, o IVA foi responsável por uma receita de 16 mil milhões de euros no ano passado. Mas somando o que as famílias pagaram de IRS e de Segurança Social, verifica-se que atingiu um valor superior a 20 mil milhões de euros, o que representa cerca de um terço do total das receitas fiscais e contributivas da administração pública – e neste cálculo não entram as contribuições para a Segurança Social que estão a cargo das entidades empregadoras.

Artigo publicado na edição semanal do Jornal Económico. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor.