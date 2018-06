IRS: CDS quer que pais possam deduzir despesas com explicadores

O CDS/PP pretende que as despesas relacionadas com explicações em centros de estudos possam ser dedutíveis na declaração de IRS, o que deixou de acontecer em 2015 com a reforma dos impostos. Duas propostas do partido liderado por Assunção Cristas, citadas pelo Dinheiro Vivo, pretendem resolver o problema criado pela conjugação de IRS e IVA.

Depois de 2015, as famílias passaram a poder deduzir em IRS apenas despesas de educação isentas de IVA ou sujeitas à taxa reduzida. A atividade dos explicadores a título individual é isenta do pagamento de IVA, mas quando o serviço é prestado através de um centro de explicações é taxado a 23%, segundo explica o Dinheiro Vivo. Ou seja, existe uma distinção que penaliza alguns encarregados de educação.

A 18 de julho vão ser discutidos, em Plenário da Assembleia da República dois, projetos de lei apresentados pelo CDS-PP que se focam nesta questão. O primeiro defende a inclusão de um artigo que regule as deduções estas despesa com educação, enquanto o segundo propõe que as prestações de serviços efetuadas por entidades com CAE de ‘atividades de apoio e serviços de educação’ passem a ser isentas do pagamento de IVA.