Ir de férias e deixar o lar seguro? Estas dicas são meio caminho andado

Chegada a altura privilegiada pela maioria dos portugueses para usufruir das suas férias de verão, no campo ou até numa outra cidade, a palavra de ordem deve ser descanso, a todos os níveis. Mas para que o descanso seja total, a Zurich, seguradora que está a celebrar 100 anos de atividade no mercado português, deixa cinco dicas importantes para que deixe o “Lar Seguro” durante o período de ausência:

Deixe uma cópia da chave a alguém de confiança

Se vai ficar fora durante alguns dias, é aconselhável deixar uma cópia das chaves a alguém de confiança para recolher o correio, regar as plantas ou alterar a posição de estores e cortinas. Além disso, não é demais avisar os vizinhos para que possam estar atentos a qualquer movimento fora do normal.

Use lâmpadas com fotocélulas

Uma lâmpada de fotocélula é uma excelente opção para simular que a casa está ocupada. O funcionamento é simples, uma vez a lâmpada acende quando o ambiente está escuro e apaga quando deteta a claridade do dia. Assim, é possível não gastar muita eletricidade para simular os ciclos normais de uma casa habitada.

Feche a água e o gás e desligue o quadro elétrico

Para evitar pequenas inundações, fugas, explosões ou até curto-circuitos, é sempre importante certificar-se de que está tudo desligado, desde o contador da água, do gás e o quadro elétrico.

Faça um seguro de habitação

Mesmo utilizando diferentes técnicas, é sempre importante garantir a segurança da casa e do seu recheio. Neste caso, a Zurich tem a solução Zurich Lar Seguro, com 46 coberturas base que incluem incêndio, raio e explosão, calor, tempestades, inundações, danos por água, responsabilidade civil para o segurado e agregado familiar, furto ou roubo, roubo de dinheiro, entre muitas outras. Para quem vive no meio rural também é possível encontrar uma solução adaptada, com apólices que incluem a cobertura de explorações agrícolas, incluindo animais, entre as demais coberturas da habitação.

Solicite o serviço Programa Especial “Operação Férias”

Avise a polícia de que vai ausentar-se e em que período. Trata-se do Programa Especial “Operação Férias”. Desta forma, o patrulhamento policial da sua zona de residência terá essa informação e estará alerta para algo fora do habitual que possa acontecer. Este programa decorre entre julho e setembro e o serviço deve ser solicitado até 48 horas úteis antes da ausência.