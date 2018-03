Investimento imobiliário aumenta 13,2% em 2017 para novo máximo histórico

O investimento imobiliário global aumentou 13,2% em 2017 para 1,6 mil milhões de dólares (1,3 mil milhões de euros), segundo um relatório da Cushman & Wakefield divulgado esta segunda-feira. A consultora estima no seu “Global Investment Atlas 2018” que em 2018 se atinja um novo crescimento.

O investimento na Europa aumentou 7%, garantindo um aumento da quota de mercado para os 20%, com os países europeus a garantirem uma presença “relevante” no top das preferências dos investidores, com o Reino Unido, a Alemanha e Espanha a ocuparem os lugares principais no ‘ranking’.

Portugal garantiu a 25º posição em termos de volume total de investimento, de 2,1 mil milhões transacionados, o que representou um crescimento de 61% face ao ano anterior.