Investimento em construção apresentou o maior crescimento dos últimos 15 anos

Segundo o Instituto Nacional de Estatística – INE, também em relação ao trimestre anterior verificou-se um crescimento de 5%, valor que compara com crescimentos de 0,6% no consumo privado e de 3,1% das exportações.

Ainda de acordo com os dado estatísticos divulgados, a CPCI – Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário reforça o papel decisivo do investimento em construção – que representa 50,5% do investimento total da economia – os quais também se estão a traduzir numa evolução bastante positiva ao nível do emprego assegurado pelo setor, verificando-se, também neste primeiro trimestre do ano e em termos homólogos, a criação líquida de 23.045 postos de trabalho.

A CPCI considera que estes indicadores são o reflexo da estabilização da atividade e, em grande medida, da capacidade de atração de investimento privado, sobretudo para o mercado imobiliário nacional. Para Reis Campos, presidente da Confederação, “este é um momento que tem de ser aproveitado para consolidar o tecido empresarial e a criação de emprego e dinamizar os domínios estratégicos que estão identificados como fundamentais para garantir os níveis de crescimento sustentado que o país necessita. À reabilitação urbana, ao investimento estrangeiro em imobiliário nacional e ao investimento empresarial, deve juntar-se o necessário investimento público, que continua a níveis historicamente reduzidos e é essencial para dinamizar o investimento privado”.