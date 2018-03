Insolvências na China deverão subir este ano

As insolvências na China deverão sofrer um crescimento em 2018 fruto de um endividamento significativo em indústrias como o aço, os metais, o transporte marítimo e a extração mineira, segundo as previsões da seguradora Crédito y Caución. O mais recente relatório da empresa sobre a região da Ásia-Pacífico recomenda precaução no momento de estabelecer relações comerciais com o gigante asiático, sobretudo quando os negócios envolvem Pequenas e Médias Empresas (PME) locais.

A análise surge um dia depois de um jornal do Partido Comunista Chinês (PCC) ter afirmado que o “sistema ocidental não é referência” para a China, defendendo o fim do limite de mandatos para o presidente e um maior domínio do PCC.

“A China mantém há muito uma ascensão contínua”, lembra o “Global Times”, jornal de língua inglesa do grupo do Diário do Povo, o órgão central do PCC. “E estamos cada vez mais certos de que a chave da trajetória da China consiste em manter uma liderança forte do PCC e seguir inequivocamente a chefia do Comité Central do Partido, com o camarada Xi Jinping no centro”, acrescenta.