Inquérito parlamentar à Escola Hoteleira da Madeira

Nos termos regionais esta Comissão de Inquérito à Escola Hoteleira, foi requerida pelo grupo parlamentar do PCP e subscrita por 10 deputados, pelo que a sua constituição passou a ser obrigatória sem que o requerimento tivesse que ser votado em plenário.

A Comissão Parlamentar de Inquérito, que será constituída por cinco deputados do PSD e um do CDS/PP, JPP, PS, e PCP pretende apurar tudo o que se relaciona com as responsabilidades do Governo Regional face às ilegalidades e prejuízos para o interesse público decorrentes do processo de concessão e exploração da Escola Profissional de Hotelaria e Turismo da Madeira.