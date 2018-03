Informações recolhidas de 50 milhões de perfis de Facebook ajudaram a eleger Trump. Rede social nega responsabilidades

A Cambridge Analytica, uma empresa norte-americana de análise de dados, ajudou o republicano Donald Trump a vencer as eleições presidenciais de 2016 nos Estados Unidos, através da recolha de informação de cerca de 50 milhões de perfis no Facebook. Em reação à controvérsia gerada, a rede social suspendeu a atividade da plataforma Cambridge Analytica e garante que “não houve violação de informação”.

A empresa tinha como objetivo recolher informação sobre os eleitores norte-americanos, de forma a conseguir dar resposta às suas necessidades e conquistar votos a favor de Donald Trump. Christopher Wylie, um dos funcionários da empresa na altura conta ao jornal britânico “The Guardian” que a empresa “aproveitou o Facebook para recolher milhões de perfis e construir modelos de análise para direcionar conteúdos pensados nos seus maiores medos”.

A aplicação foi desenvolvida por Aleksandr Kogan, um estudante da Universidade de Cambridge, em colaboração com a Cambridge Analytica, e funcionaria apenas “para uso académico”. No entanto, a informação recolhida, sob a forma de um teste de personalidade, foi depois vendida para ajustar a campanha de Donald Trump às necessidades dos eleitores. A Cambridge Analytica era então gerida por Steve Bannon, um dos principais conselheiros do magnata republicano.