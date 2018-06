Inflação sobe para 1,6% em junho

A inflação de Portugal aumentou para 1,6% em junho, de acordo com a estimativa divulgada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) esta sexta-feira. Os dados oficiais só serão tornados públicos no próximo dia 11 de julho, mas o organismo de estatística prevê que o Índice de Preços no Consumidor (IPC) tenha subido face ao 1,0% de maio.

O organismo de estatística português estima ainda que o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português tenha registado uma variação homóloga de 2,0%, ou seja, superior face o valor final de 1,4% registado no mês passado.

“A variação homóloga estimada do indicador de inflação subjacente (índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos) é de 1,0% (o valor final de maio foi 0,6%). O índice relativo aos produtos energéticos terá também acelerado, estimando-se uma taxa de variação homóloga de 7,4% em junho”, refere o relatório do INE publicado esta manhã.