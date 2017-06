Inês Godet: Uma centelha de esperança na luta contra o cancro

Por trás da sua aparência frágil esconde-se uma vontade de ferro. O sorriso que emana dos seus olhos grandes, castanhos, transmite a alegria do pioneiro que se deleita a abrir o caminho, mesmo que nem todas as circunstâncias lhe sejam favoráveis, como, no caso, os 7.000 Km que a separam de casa e do seu maior desvelo, a irmã Mariana.

Inês Godet, 25 anos acabadinhos de fazer, é si mesma uma força, o que se revela sobretudo quando fala do outro. “Admiro imenso todas as pessoas que dedicam parte das suas vidas a tentar fazer ou descobrir algo por pura curiosidade acerca deste mundo em que vivemos, ou com o objetivo de tornar a nossa existência melhor”. Em Baltimore, EUA, numa das mais prestigiadas universidades de Medicina do Mundo, a Johns Hopkins University, a própria dá todos os dias um passo nesse sentido. Apesar do programa de doutoramento ser da escola de Engenharia, a investigação é conduzida no laboratório da Dra. Daniele Gilkes, que está inserido no departamento de Oncologia da Escola de Medicina.

“Um dos meus principais projetos – explica – consiste na criação de um sistema que requer a manipulação de células derivadas de diferentes cancros da mama, que reporta quando uma célula sente um ambiente hipóxico (ausência de oxigénio dentro do tumor que promove a sua agressividade), através de uma mudança de cor. Esta mudança é irreversível, permitindo distinguir as duas populações de células e estudá-las separadamente”, explica. A fase seguinte (experiências em animais) permitirá determinar de que forma essas células tornam mais agressiva a progressão do cancro e aceleram a cascata de metástases.

O cancro foi sempre uma nuvem negra na cabeça de Inês Godet. “Desde cedo percebi que intervir ativamente na área da Medicina me realizaria não só a nível profissional, dada a importância e a progressão deste campo, mas também a nível pessoal, por de alguma forma poder contribuir para uma sociedade mais saudável e sustentável. Com tantas questões por responder, a área da oncologia despertou o meu interesse”, explica-me.

Este seu interesse facilitou-lhe a vida quando terminou os estudos na Escola Secundária de Trancoso, vila histórica no distrito da Guarda, onde cresceu e viveu até à universidade. “A única certeza que eu tinha no final do secundário era que queria ter uma profissão que me permitisse contribuir para solucionar um dos maiores fardos da humanidade.”