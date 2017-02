Indústria nacional de refrigerantes queixa-se de discriminação

A indústria nacional de refrigerantes está descontente com o regime fiscal que hoje entra em vigor, mais conhecido por ‘fat tax’, que vai onerar as bebidas com determinados teores de açúcar.

Desde que a medida foi conhecida, quando foi apresentada a proposta para o Orçamento do Estado para 2017, em meados de outubro do ano passado, a Probeb – Associação Portuguesa das Bebidas Refrescantes Não Alcoólicas sempre discordou da proposta e tentou tudo para a travar, ou, pelo menos, alterar. Sem êxito.

Alguns dos maiores fabricantes nacionais de refrigerantes são representados pela Probeb: Refrige (Coca-Cola), Sumol-Compal, BRIsa (Madeira), Melo Abreu (Açores), Santál (Parmalat) e Schweppes e Red Bull, entre outros.