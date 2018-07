IndieLisboa chega ao Museu de Arte Contemporânea da Madeira

O Museu de Arte Contemporânea da Madeira (MUDAS) vai receber a partir da próxima sexta-feira uma extensão do Festival de Cinema IndieLisboa, no âmbito do MUDAS.HOTSummer, com uma série de filmes premiados no certame.

A extensão do Festival de Cinema IndieLisboa começa na sexta-feira, com a exibição de curtas-metragens a partir das 19h30 no MUDAS. Entre a oferta está: Solar Walk, Rabbit’s Blood, Matria, Waste N0.5 The Raft of the Medusa, Tremors, Stay Ups.

Mas se mesmo assim quiser ver um pouco mais de cinema pode aproveitar para assistir, a partir das 21h30, ao filme Infância, Adolescência, Juventude, que foi a longa metragem vencedora da Competição Nacional Novíssimos.