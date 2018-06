Incumprimento dos critérios de qualidade obriga CTT a baixar preços

A Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) confirmou esta segunda-feira que os CTT – Correios de Portugal vão ter de baixar os preços em 0,085 pontos percentuais ainda este ano, por incumprimento dos critérios de qualidade do serviço postal universal. Esta é o segundo ano consecutivo em que os CTT não conseguem cumprir a totalidade dos 11 indicadores de qualidade a que estão obrigados.

Em causa está o incumprimento de dois dos indicadores de qualidade em 2017: demora de encaminhamento no correio azul no continente e demora no encaminhamento no correio transfronteiriço intracomunitário. Face a esse incumprimento, os CTT vão ser obrigados a baixar os preços em vigor em 2018 durante “pelo menos três meses”.

A Anacom explica que, “de acordo com as regras aplicáveis, nos casos em que, num determinado ano, o valor de qualquer indicador de qualidade de serviço fique abaixo do seu valor mínimo aceitável, a dedução a aplicar corresponde ao produto entre a importância relativa desse indicador e a dedução máxima aplicável”. Como a importância daqueles dois indicadores corresponde a 8,5%, a dedução a aplicar é de 0,085 pontos percentuais.