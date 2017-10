Incêndios: saiba o que deve fazer para se proteger do fumo

A SPP enumerou um conjunto de conselhos para minimizar os riscos respiratórios durante os incêndios, no seu site oficial.

“A exposição prolongada a temperaturas elevadas é prejudicial à saúde, em geral, e, em particular, ao aparecimento ou descompensação das doenças respiratórias”, pode ler-se no documento.

Alguns destes conselhos passam por proteger a boca e o nariz com máscaras ou lenços húmidos, uma vez que dessa forma a pessoa não irá respirar na totalidade o fumo proveniente da chamas.

Caso o incêndio decorra no interior da habitação, o que se deve fazer é fechar as janelas, as portas e as tampas das lareiras. A acrescentar, nestas situações não se deve fumar, acender velas nem qualquer aparelho que funcione a gás ou a lenha.

Por outro lado, se o incêndio não é no interior da habitação, nem está nas proximidades, o melhor a fazer é não sair de casa e se a pessoa tiver sistemas de purificação do ar, deve colocá-los em funcionamento. No caso de ter ar condicionado, o melhor a fazer é acionar a opção de recirculação do ar.

Para quem sofre de alguma doença do foro respiratório, o aconselhável é manter a medicação de socorro sempre presente.