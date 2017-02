Imprensa brasileira censurada em reportagens sobre Marcela Temer

Na sequência de um pedido do Palácio do Planalto, as reportagens dos media brasileiros a “Folha de São Paulo” e “O Globo” foram alvo de censura da Justiça de Brasília, no início desta semana. Em causa está uma investigação do jornal “Folha de São Paulo”, publicada na sexta-feira (10) e redifundida pelo “Globo”, com desenvolvimentos sobre o caso do hacker de Marcela Temer.

O juiz Hilmar Castelo Branco Raposo Filho impediu os jornais de veicularem reportagens sobre a chantagem do hacker que exigiu dinheiro à primeira-dama de forma a não divulgar dados pessoais dela, conseguidos através de pirataria ao telemóvel da esposa do Presidente, em abril do ano passado. A ameaça do criminoso envolvia ainda a publicação de fotografias íntimas de Marcela Temer e da sua família.

O processo estava sob segredo de Justiça mas obteve novos desenvolvimentos. De acordo com as notícias mais recentes, o hacker estava a chantagear a mulher de Michel Temer com outras ameaças, que lhe custariam 300 mil reais: a divulgação de excertos de uma conversa entre ela e o irmão sobre Arlon Viana, atual assessor do Presidente da República.