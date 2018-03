Imobiliário: cada vez mais espaços comerciais são vendidos para habitação

Há cada vez mais anúncios a propor a venda, compra e transformação de espaços comerciais e de serviços em habitação, cujos preços são entre 25% e 30% mais baixos dos de um apartamento, noticia o “Diário de Notícias” esta sexta-feira. Parte desse “desconto” existe porque depois de comprado o espaço, é o novo proprietário que tratará de todo o processo burocrático e administrativo que a transformação exige.

Esta é uma nova tendência no mercado imobiliário, que já está a ser incentivada pelas imobiliárioas, apesar da mudança depender de autorizações e licenças. A diminuição do preço do imóvel é o principal atrativo, segundo o DN, mas a maioria das ofertas não integra a eventual nova licença de utilização, essencial para que o imóvel seja classificado como habitação.

Ao jornal diário, uma responsável da imobiliária ERA contou que a maior parte dos interessados nesta nova tendência do setor são investidores que querem remodelar os espaços e consequemente recolocá-los no mercado. Contudo, a incerteza inerente à obtenção de uma nova licença de utilização, cuja última palavra é da câmara municipal local, acaba por retrair possíveis compradores.