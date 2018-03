Igualdade salarial entre géneros: uma utopia?

A nível europeu e internacional, temas como a igualdade, a não discriminação e o combate ao assédio estão na ordem do dia.

Por toda a Europa vão-se discutindo medidas de combate às situações de discriminação por género, ao assédio e às desigualdades salariais. A Islândia tornou-se, desde o início deste ano, o primeiro país a multar empresas que paguem salários mais elevados a homens do que a mulheres, obrigando certas empresas a apresentar um certificado oficial de cumprimento de uma política de igualdade salarial.

Em Portugal, o tema também começa a ter visibilidade. Veja-se a alteração introduzida no Código do Trabalho, em outubro de 2017, visando agravar o quadro legal aplicável a empresas e indivíduos que pratiquem assédio moral ou sexual no local de trabalho e aumentando as exigências para os empregadores nesta matéria, nomeadamente impondo a implementação de Códigos de Boa Conduta de prevenção e combate ao assédio no trabalho.