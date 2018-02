IGF deteta irregularidades nas contas da ARS de Lisboa quando era dirigida pela atual secretária de Estado da Saúde

A Inspeção-Geral de Finanças (IGF) detetou irregularidades nas contas de 2016 das administrações regionais de saúde do Norte, Centro e Lisboa e Vale do Tejo. No que concerne à Administração Regional de Saúde (ARS) de Lisboa e Vale do Tejo, a IGF descobriu uma dívida a terceiros subavaliada em 183 milhões de euros, segundo noticiou hoje o jornal “Público”. Em 2016, a ARS de Lisboa e Vale do Tejo era presidida por Rosa Matos Zorrinho, atual secretária de Estado da Saúde (desde dezembro de 2017) e mulher do eurodeputado socialista Carlos Zorrinho.

“Apesar de o valor estar suportado documentalmente em faturas ou documentos equivalentes, foi registado indevidamente como acréscimo de custos e, consequentemente, omitido nos reportes de dívida efetuados à Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) e à Direção-Geral do Orçamento (DGO)”, lê-se no relatório da auditoria do IGF. De acordo com o jornal “Público”, Rosa Matos Zorrinho remeteu para a ARS de Lisboa e Vale do Tejo quaisquer esclarecimentos sobre os resultados da auditoria em causa.