IGCP duplica emissão de Obrigações do Tesouro para o retalho

Tal como estava previsto no Memorando de Informação com data de 29 de junho de 2018, que definia a emissão de até 500 milhões de euros de OTRV – Obrigações do Tesouro de Rendimento Variável com reembolso em julho de 2025, a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública decidiu aumentar o valor nominal da emissão para mil milhões (valor nominal global inicial).

Recorde-se que na ficha técnica da emissão de até 500 milhões, anunciada no fim do mês passado, era dito explicitamente que esse montante “poderá ser aumentado, por opção do emitente, até ao dia 10 de julho de 2018, inclusive, com taxa de juro variável e vencimento em 23 de julho de 2025”.

“Informa-se que o Conselho de Administração do IGCP, decidiu aumentar o valor nominal global da emissão de obrigações do tesouro de rendimento variável denominada “OTRV JULHO 2025” para mil milhões de euros”, diz a agência que gere a dívida pública em comunicado.