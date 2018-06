Ifo: “Europa deve preparar-se para uma nova Guerra Fria no comércio com os Estados Unidos”

O instituto alemão de investigação económica Ifo criticou esta sexta-feira as novas tarifas anunciadas pelos Estados Unidos da América (EUA) sobre o aço e o alumínio, defendendo que as taxas extra violam os princípios da Organização Mundial do Comércio (OMC). Para o especialista em comércio do Ifo Gabriel Felbermayr, mesmo que os danos económicos da decisão não sejam muitos ao início, o conflito comercial, “é uma loucura económica”.

“O presidente Donald Trump parece não entender que a OMC também protege os interesses americanos (…). Ele também não entende que os dados de suas próprias autoridades sobre a Europa mostram um superavit para os EUA e não um deficit de conta corrente. É por isso que está a ir atrás das pessoas erradas. Trump acha que pode sobreviver sem aliados, mas precisará deles para enfrentar o verdadeiro problema do protecionismo da China”,explica o perito.

A partir da meia noite de hoje, começaram a ser aplicadas as tarifas de importação dos EUA de 186 produtos de aço e alumínio (25% e 10%) da Europa. Por sua vez, a União Europeia irá impor uma taxa aduaneira de 25% em 183 produtos norte-americanos, com um valor de quase 3,2 mil milhões de dólares (cerca de 2,4 mil milhões de euros).