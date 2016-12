IES lança ‘bootcamps’ de empreendedorismo social

De participação gratuita, mas com inscrição obrigatória, o IES – Social Business School, em parceria com a Fundação Jumbo para a Juventude, anuncia as novas edições do bootcamp em empreendedorismo social, que vão decorrer no início e no final de janeiro.

Esta iniciativa é dirigida a todos os jovens interessados, com idades compreendidas entre os 16 e os 25 anos, que queiram partilhar as suas ideias e projetos ligados às áreas como educação, formação de competências, cidadania, empregabilidade, ambiente e saúde.

Trata-se de uma formação intensiva de 48 horas, que oferece aos participantes a possibilidade de desenvolverem o conceito e desenho de novas iniciativas de empreendedorismo social, de definirem os seus modelos de negócio e planos de implementação.

A primeira edição acontece de 6 a 8 de janeiro, em Torres Vedras, e a segunda decorre nos dias 20 e 22 de janeiro.