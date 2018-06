ICAO dá nota positiva a Cabo Verde a nível da segurança operacional

José da Silva Gonçalves fez o anúncio em declarações à imprensa, na cidade da Praia, à margem de um encontro com o presidente do conselho de administração da Agência de Avaliação Civil (AAC) para falar sobre uma missão da ICAO que esteve no arquipélago a avaliar Cabo Verde em termos de parâmetros da segurança operacional.

“Cabo Verde saiu com as melhores pontuações, ultrapassando até as expectativas, e é um dos cinco países em África que está neste patamar, pelo que a ICAO só regressará ao país para mais uma avaliação daqui a dois ou três anos, atendendo o bom resultado”, afirmou o ministro.

Para além de Cabo Verde, no grupo dos países melhores avaliados afigura-se a África do Sul, a Mauritânia, o Togo e o Egipto, tendo o governante esclarecido que em termos de segurança da aviação civil falta ao arquipélago a instalação da “Comissão para Prevenção e Investigação de Acidentes (CPIA), que já está em curso.