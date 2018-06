Estilista Filipe Faísca é Prémio Carreira do IADE

O IADE-Universidade Europeia distingue este sábado, 9 de junho, com o Prémio IADE Carreira o estilista Filipe Faísca, antigo estudante da instituição. O prémio será entregue no decorrer da cerimónia de graduação dos finalistas no Centro de Congressos de Lisboa.

O algarvio Filipe Faísca licenciou-se em Design de Moda pelo IADE e, em 1992, inaugurou o atelier de moda Filipe Faísca. Desde então, e a par do desenvolvimento de coleções de atelier, tem-se dedicado à criação de guarda-roupas para teatro, ópera, ballet e cinema. Já com mais de 25 anos de carreira, Filipe Faísca foi distinguido com o Globo de Ouro de Melhor Designer de Moda Português em 2007 e, mais uma vez, em 2015.

O Prémio IADE Carreira é atribuído anualmente pelo IADE, que com ele homenageia personalidades que se destacaram na promoção do design e da criatividade em Portugal e que contribuem para o fomento da inovação no desenvolvimento da economia nacional.