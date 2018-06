Hospital de Leiria vai ter ginásio para trabalhadores

Dos 12 projetos finais que foram sujeitos à votação dos trabalhadores do hospital, o ginásio reuniu 119 votos, vencendo o Orçamento Partilhado, disse hoje à agência Lusa fonte do Gabinete de Comunicação, Relações Públicas e Imagem do Centro Hospitalar de Leiria (CHL).

“Trata-se do primeiro projeto deste género em hospitais, que quis dar voz” aos trabalhadores, valorizando as suas “ideias e contributos para a instituição”.

O projeto mais votado, da autoria da Comissão de Humanização, “pretende promover o bem-estar dos colaboradores do CHL, incidindo na importância da atividade física, através da reativação do Ginásio do HSA, com dinamização de aulas de grupo presenciais e virtuais com um monitor e equipamento de cardio, em parceria com um ginásio da região”, revelou a mesma fonte.

Para o Gabinete de Comunicação, este é um projeto “que investe no bem-estar dos quase 2.000 colaboradores do CHL, que diariamente cuidam da saúde de mais de 400 mil habitantes”.

“Se, por um lado, o CHL procura ser um dinamizador de iniciativas que promovem a saúde dos utentes, este é um projeto que, internamente, vai fomentar o exercício físico e, logo, a saúde dos colaboradores”, salientou.

Os organizadores desta iniciativa pioneira consideram que as ideias apresentados “foram muito interessantes” e que “até podem vir a ser concretizadas de outras formas”.

Além disso, “servem também para criar um ‘brainstorming’ interno que beneficia todos, colaboradores, utentes e restante comunidade, porque põe todos a pensar em soluções para diversos desafios”.

“Foi um projeto que exigiu muito trabalho da nossa parte, mas que conseguiu ‘tirar da gaveta’ muitas ideias interessantes e sentimos que cumpriu o objetivo que era dar voz aos colaboradores, fazê-los sentir que eram escutados e que podem (e devem) participar ativamente na tomada de decisões dentro da instituição. Foi uma ideia de imediato apoiada pelo Conselho de Administração e estamos contentes com o resultado”, reforçou o Gabinete de Comunicação.

Votaram cerca de 500 colaboradores ao longo de uma semana. Cerca de 40% dos votos são de pessoal de enfermagem e 22% de pessoal médico, “embora as categorias que mais aderiram à votação sejam os técnicos superiores (mais de 60% do total de profissionais desta categoria) e os técnicos superiores de saúde (mais de 50% do total de profissionais desta categoria)”.

“A administração irá disponibilizar do seu orçamento 20 mil euros mais IVA”, explicou à Lusa Helena Vasconcelos, coordenadora do Gabinete organizador e também diretora do serviço de Gastrenterologia do Hospital de Santo André, quando a iniciativa foi lançada.

Helena Vasconcelos considerou que esta é uma medida positiva para o Conselho de Administração, que fica a “perceber as falhas que existem”.