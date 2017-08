Hospitais têm 739 milhões de euros de pagamentos em atraso

Os dados contidos na monitorização mensal da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) revelam que, entre dezembro de 2016 e maio deste ano, os pagamentos em atraso dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) aos fornecedores externos cresceram 195 milhões de euros, atingindo os 739 milhões de euros.

Os dados de maio apontam para uma dívida total de 1592 milhões de euros, com os valores da dívida vencida (valor após a data de vencimento da fatura) e os dos pagamentos em atraso (valores em atraso 90 dias após o vencimento da fatura) a apresentarem um crescimento alarmante: 23,6% (1160 milhões de euros) e 22,2% (739 milhões de euros), respetivamente.

Este crescimento anula a redução conseguida no final de 2016, o que tem feito com que PSD e CDS tenham por diversas vezes questionado o ministro da Saúde em sede de comissão parlamentar. Tal aconteceu em março, quando Miguel Santos, deputado do PSD, apontou uma derrapagem nas contas e lembrou que o SNS havia recebido em dezembro “uma almofada de 220 milhões de euros das Finanças e mesmo assim fechou 2016 com um saldo de menos 200 milhões”. “Já falou com as Finanças para assegurar mais cheque para o final do ano?”, questionava no fim daquela intervenção.