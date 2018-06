Holdimo pede destituição de Bruno de Carvalho de presidente da Sporting SAD

A Sporting SAD anunciou esta segunda-feira à noite ao mercado que a Holdimo solicitou ao tribunal a destituição de Bruno de Carvalho da presidência da sociedade dos ‘leões’, bem como a demissão de dois administradores.

A empresa liderada por Álvaro Sobrinho pediu ainda, conforme assinala o comunicado enviado pelo Sporting SAD à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a”nomeação dos administradores provisórios” e que fosse “decretada sem audiência prévia dos requeridos”. “Pedido este que foi indeferido pelo tribunal, estando, por isso, nos termos da lei processual, a correr prazo para a contestação dos requeridos”, explica a mesma nota, divulgada pela CMVM.

O maior accionista da SAD do Sporting Clube de Portugal diligenciou, no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa – Juízo de Comércio de Lisboa, um processo de destituição de órgãos sociais contra o presidente do conselho de administração e contra os administradores Carlos Vieira e Rui Caeiro.