Hepatite A: Portugal tem 280 casos confirmados

A Direção-Geral da Saúde (DGS) emitiu novo balanço, no dia 5 de junho, no qual esclarece que Portugal tem, desde o início do ano, 327 casos notificados de Hepatite A, num total de 280 confirmados desde o início do ano.

De acordo com o último Boletim Epidemiológico da atividade epidémica da Hepatite A em Portugal, que começou no início do ano e afeta outros países europeus, atingiu sobretudo homens (91%) e em mais de metade dos casos (54%) o contágio deu-se por contacto sexual. A maior parte dos casos (78%) está concentrada na Região de Lisboa e Vale do Tejo e o grupo etário mais afetado é o dos 18-50 anos, com 292 casos.

Segundo a DGS, desde o dia 3 de abril foram administradas cerca de 2.100 vacinas, uma média de 47/dia, das quais 81% na região de Lisboa e Vale do Tejo, a quase totalidade em contexto de pré-exposição.