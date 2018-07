Haverá reforma sem poupança?

É difícil pensar na poupança a uma distância de 40 anos. Há povos que o fazem e por isso são os mais ricos na Europa, enquanto outros esperam a divina providência, ou melhor, esperam pelo benemérito sistema da Segurança Social.

Um trabalho notável e que já leva vários anos de pesquisa é o estudo sobre as pensões e os hábitos de poupança do aforrador português, da responsabilidade do Instituto de Investigaciones de Mercado y Marketing Estratégico Ikerfel, feito a pedido do BBVA. Por estes dias saiu uma actualização, e os dados não podiam ser mais reveladores sobre aquilo que fazemos em termos de poupança e sobre o que queremos para a reforma.

O tema é recorrente, sobretudo numa altura em que as taxas de juro não convidam a poupar mas sim a consumir. No entanto, este é também o momento em que existe a perceção de um maior rendimento disponível das famílias. As conclusões deste estudo servem pois aos cidadãos, dirigentes políticos e Estado, como último garante de um rendimento mínimo de sobrevivência.