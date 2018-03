“HALA”, que Madrid tem muito para ver em abril e maio!

Mesmo numa estadia curta, Madrid tem sempre muito para oferecer a quem a visita. Gastronomia, arte, compras e vida nocturna estão à disposição o ano inteiro. Muitos portugueses já se renderam a esta “movida”.

Na primavera os dias ficam mais longos e na capital espanhola, tal significa mais eventos e mais tempo para os desfrutar. Não podendo dar destaque a cada um deles, deixamos alguns para despertar a vontade.

A Festimad arranca no dia 18 de abril e, tal como nas edições anteriores, promete trazer a palco os melhores talentos e novas expressões musicais.

Tal como o próprio nome indica, o “Festival de Otoño a Primavera”, teve início em outubro do ano passado, mas só termina a 21 de abril. Este ano, trupes de vários pontos do globo, convidam o público a estabelecer uma nova relação com o teatro. Além disso, a organização do festival convidou o premiado ilustrador Alberto Vázquez a criar curtas que prometem pasmar os participantes.

A 2 de maio, a data em que se celebra o dia da comunidade madrilena, a cidade ganha ainda mais luz e cor, com festas promovidas por comerciantes e outras associações em todos os bairros.

Depois, chega a mais festiva e acolhedora celebração na cidade, assim a classificam os próprios madrilenos. Santo Isidro Labrador, padroeiro da cidade, celebra-se entre 11 e 15 de maio.

Para poder gastar em tudo isto, poupe no preço da viagem. Madrid está entre dezenas de destinos disponíveis no Last Call da TAP. Voos de última hora a preços muito baixos.