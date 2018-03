Haitong avalia Montepio em 1.600 milhões de euros

Tal como o Jornal Económico avançou em primeira mão, na edição de 16 de fevereiro, o Haitong Bank avaliou a Caixa Económica Montepio Geral em cerca 1,6 mil milhões de euros. O valor foi confirmado por Edmundo Martinho, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, em entrevista à SIC Notícias.

Segundo disse à SIC Notícias, Edmundo Martinho, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, admitiu que a Caixa Económica vale menos do que a Associação Mutualista Montepio Geral avalia. A avaliação encomendada ao Haitong Bank aponta para um valor de 1.600 a 1.700 milhões de euros.

A Santa Casa vai comprar 1% do banco Montepio por entre 18 e 20 milhões de euros e nomeia dois administradores não executivos para o banco liderado por Carlos Tavares, admitiu ainda o provedor.

Edmundo Martinho vai entrar no capital do banco em conjunto com outras Misericórdias e IPSS. O provedor da SCML disse que vai contribuir para a gestão do banco e admite ainda alargar as parcerias com o banco da Associação Mutualista ao nível dos cuidados continuados.

