Há duas livrarias portuguesas entre as mais bonitas do mundo

Portugal soma e segue nas referências internacionais de lugares a visitar. Depois dos cenários idílicos, das praias, dos museus e restaurantes, também as livrarias portuguesas fazem suspirar os turistas (amantes ou não de livros).

O Telegraph selecionou as 16 livrarias mais bonitas do mundo e o primeiro lugar é ocupado pela Livraria Lello&Irmão, no Porto.

Referida pelo jornal britânico como a preferida de JK Rowling, “que ensinou Inglês na cidade portuguesa”, a Livravria Lello remonta a 1869. Conhecida por arrebatar corações, como a do também escritor Henrique Vila-Mattas, a livraria portuense já tinha sido distinguida pela Time, CNN e Travel+Leisure.