Guerra mundial dos chips está ao rubro: Ásia e EUA defrontam-se no ‘tabuleiro’ tecnológico

Nos últimos dois anos, a indústria de semicondutores tem sido protagonista de operações no valor de mais de 160 milhões de dólares (cerca de 130 milhões de euros). O número quase dobraria se a megaopa de 142 mil milhões de dólares (cerca de 115 milhões de euros) da Broadcom ao concorrente norte-americano Qualcomm se tivesse concretizado. Teria sido a aquisição tecnológica mais importante da história.

A própria Qualcomm, líder mundial de chips para telemóveis, está envolvida no processo de compra da holandesa NXP em 44 mil milhões de dólares (cerca de 35,5 mil milhões de euros), a maior operação do setor até o momento. Por sua vez, a NXP comprou a sua concorrente Freescale há dois anos por 12 mil milhões de dólares (cerca de 9,7 mil milhões de euros). Meses depois, a fabricante de chips Avago Technologies, com sede em Singapura e cotada nos EUA, levou a Broadcom por 37 mil milhões de dólares (cerca de 30 mil milhões de euros). O grupo resultante manteve o nome do norte-americano, mas a sede em Singapura, o que não o beneficiou na tentativa de adquirir a Qualcomm.

Além de economias de escala, estes movimentos mostram como os grandes protagonistas do setor tomam posições para não ficarem fora de empresas com potencial.