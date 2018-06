Guerra comercial pode ter “impacto bastante negativo” sobre a economia portuguesa, alerta o BdP

A economia portuguesa é relativamente aberta e está, portanto, exposta a um impacto bastante negativo da preocupante escalada das tensões protecionistas globais, alertou esta quinta-feira o Banco de Portugal (BdP), urgindo o país a registar progressos em várias frentes para se tornar mais resiliente aos riscos adversos vindos do exterior.

“O aumento de barreiras comerciais pode ter um impacto bastante negativo sobre a economia portuguesa, dado que o crescimento recente tem assentado, em larga medida, no dinamismo das exportações”, afirmou o banco central liderado por Carlos Costa.

No Boletim Economico de junho, divulgado esta terça feira o BdP manteve inalteradas as estimativas para o crescimento da economia portuguesa para os próximos anos: 2,3% este ano, 1,9% no próximo e 1,7% em 2020.

O banco central reiterou que a atividade económica deverá continuar a beneficiar de um enquadramento económico e financeiro favorável, aproximando-se do ritmo de crescimento potencial, com a expansão assente no dinamismo das exportações e do investimento.

Explicou que as projeções apresentadas no boletim assumem um enquadramento internacional em que as tensões protecionistas no comércio internacional se mantêm contidas e em que os conflitos comerciais não se agravam. Sublinhou, no entanto, que os desenvolvimentos mais recentes “levantam dúvidas sobre esta hipótese” e que “os riscos de um maior protecionismo ao nível das trocas comerciais globais tem vindo a aumentar, impulsionados em larga medida pela retórica e ações recentes dos EUA, bem como pelas ameaças de retaliação dos seus parceiros comerciais”.

Numa análise sobre o impacto macroeconómico do aumento das tensões protecionistas globais, o BdP analisou dois cenários. O primeiro, de guerra comercial limitada, considera uma escalada das tensões comerciais entre os EUA e todos os seus parceiros comerciais, enquanto o segundo assume uma guerra comercial generalizada, à escala global, em que os todos os países impõem direitos aduaneiros sobre as importações dos restantes, com um impacto sobre os preços no comércio internacional de cerca de 10%.

Modelo de guerras tarifárias

Segundo o modelo aplicado pelo BdP, no cenário de guerra limitada, o PIB mundial reduz-se 0,7% no final do horizonte de três anos, relativamente ao cenário de base, enquanto no de guerra generalizada, os efeitos sobre o PIB e sobre o comércio mundial são bastante mais severos, traduzindo-se numa redução de, respetivamente, 2,5% e 9,6%.

Sobre o impacto destes cenários em Portugal, o BdP frisou que dado que o país tem “uma economia relativamente aberta ao exterior, a redução da atividade e do comércio a nível global tem um efeito adverso sobre a economia portuguesa”.

“No primeiro cenário, verifica-se uma redução da atividade económica em Portugal ao longo dos três anos que ascende a 0,7%, sendo o efeito nos preços de 0,4%. No cenário mais severo, o impacto negativo acumulado sobre o PIB é de 2,5%, sendo o impacto acumulado sobre os preços no consumidor de 1,4%”, explicou.

Adiantou que o efeito mais significativo provém da redução das exportações, via diminuição da procura externa dirigida à economia portuguesa. “Esta diminuição reflete, em larga medida, o efeito negativo sobre a atividade económica mundial decorrente da imposição de tarifas aduaneiras. A redução das exportações tem consequências ao nível da procura de fatores produtivos, traduzindo-se numa redução do investimento e do emprego, bem como dos salários reais”.

A redução do rendimento disponível das famílias leva a uma diminuição do consumo privado que é agravada pelo aumento das taxas de juro. Tal como nos restantes países, o aumento das taxas de juro, a par da redução da procura global, traduz-se também numa redução do investimento, acrescentou.

O Banco de Portugal sublinhou que os cenários de guerra comercial apresentados no Boletim Económico para a economia mundial e para a economia portuguesa devem ser considerados como indicativos e que na prática, os efeitos dependerão de uma multiplicidade de fatores, nomeadamente das barreiras tarifárias e não tarifárias impostas pelos decisores de política, da resposta dos mercados financeiros e cambiais, da reação dos bancos centrais e das medidas de política orçamental adotadas pelos diferentes países.

Concluiu no entanto, que a ameaça do protecionismo, em particular uma escalada das disputas comerciais, representa um risco significativo em baixa para as perspetivas económicas globais, incluindo as para Portugal.

Como criar resiliência?

Segundo o banco central, Portugal tem de aproveitar o bom momento cíclico para tornar a economia mais resiliente, especialmente porque os estímulos monetários são temporários e as tensões geopolíticas e a incerteza politica reforçam a necessidade do país registar progressos em várias frentes.

Explicou que neste quadro é fundamental “a redução do endividamento do setor público e do setor privado, na alocação do investimento aos setores mais produtivos da economia (facilitando a incorporação de novas tecnologias e aumentando os níveis de capital por trabalhador), a melhoria das qualificações dos trabalhadores portugueses e a redução do desemprego de longa duração”.

O BdP salientou ainda que “a natureza temporária das medidas não convencionais de política monetária na área do euro e a persistência de riscos descendentes para a atividade económica reforçam a importância e urgência de progressos estruturais nestas dimensões”.