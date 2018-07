Guerra aberta no CDS Madeira: Rafael Sousa admite recorrer ao TC para impugnar Congresso

Rafael Sousa não se conforma com a exclusão da sua candidatura à liderança do CDS Madeira e admite recorrer ao Tribunal Constitucional com uma acção para impugnar o congresso e outra para “acautelar que o congresso não se realize antes da conclusão do processo judicial”.

Recorde-se que a Moção B ‘Unir o CDS-PP para vencer a Madeira’, subscrita por Rafael João de Sousa, não foi validada pela Comissão Organizadora do Congresso (COC) que alegou que o proponente apresentou, embora dentro do prazo regulamentado, apenas 135 subscrições válidas.

Não tendo Rafael Sousa conseguindo comprovar a militância solicitada de 15 subscritores, “a COC considerou como não válida a Moção B, cumprindo assim as normas do Regulamento aprovado pelo Conselho Regional”.