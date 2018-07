Grupo de investidores árabes lidera corrida à compra do Efisa

A lista de hierarquia das propostas para a compra do Banco Efisa já identificou um vencedor, trata-se do grupo de empresas de investimento na área financeira cujos principais acionistas são árabes e estão baseados no Reino Unido. Em segundo lugar, ficou, portanto, a proposta do Banco Económico (ex-BESA).

O dossier está nas mãos do Ministério das Finanças, soube o Jornal Económico, que deverá avaliar e despachar o assunto nas próximas duas semanas.

Só depois da autorização das Finanças serão iniciadas as negociações da Parvalorem com o vencedor do concurso que, entretanto, terá de enviar uma garantia bancária no valor da proposta vinculativa.