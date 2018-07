Greve na Portugália Airlines foi desconvocada

A greve na transportadora aérea Portugália Airlines, participada da TAP, convocada para o período compreendido entre os próximos dias 11 e 16 de julho, foi desmarcada.

De acordo com um comunicado do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), a greve na Portugália foi desconvocada “fruto de um entendimento alcançado” com a administração da transportadora aérea liderada por Antonoaldo Neves.

No entanto, o comunicado não explicita qual o entendimento firmado entre a Portugália Airlines e o SNPVAC.

A greve, segundo o pré-aviso publicado na imprensa no passado dia 5 de julho, iria realizar-se entre as 00:00 do dia 11 de julho e as 23:59 do dia 16 e está decretada para todos os voos, cujas horas de apresentação e/ou etapa/setor ocorram em território nacional.

A paralisação abrangia serviços como a “assistência ou qualquer tarefa no solo, que seja ordenada pela empresa, nomeadamente instrução ou outro serviço em que o tripulante preste atividade, as inspeções médicas, no âmbito da medicina do trabalho, situações de deslocação (…) ou qualquer outras ações de formação no solo, deslocações às instalações da empresa desde que expressamente ordenadas por esta com o objetivo do desempenho de atividade integrada na esfera das obrigações laborais”, segundo a informação veiculada pela agência Lusa.