Greve da Função Pública agendada para 26 de maio

Em conferência de imprensa, esta quarta-feira, a presidente da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais (FNTSFPS), Ana Avoila, anunciou que haverá greve da Função Pública e explicou que a ação de protesto pretende reivindicar o aumento de salários, o pagamento de horas extraordinárias e a aplicação das 35 horas para todos os trabalhadores.

A sindicalista notou que as maiores participações nas greves costumam ser dos setores da saúde e educação, “mas o sentimento que existe é comum a todos” os 350 mil funcionários da administração central.

A notícia da marcação da greve já era esperada, tendo em conta que as estruturas sindicais presentes na reunião de ontem com o Governo não ficaram satisfeitas com o desfecho do encontro. À saída do Ministério das Finanças, onde se reuniram com a secretária de Estado da Administração e do Emprego Público, Carolina Ferra, não descartaram a hipótese de uma greve caso não se procedesse ao descongelamento da progressão de carreira.