Grécia centra atenções no primeiro Eurogrupo após polémica Dijsselbloem

Os ministros das Finanças da zona euro estão reunidos esta sexta-feira em Malta para discutir problemas como o crédito malparado e a situação da Grécia. No entanto, as atenções estão centradas no presidente do Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, já que esta é a primeira reunião do grupo depois das polémicas declarações sobre os países do sul da Europa.

Dijsselbloem tem sido criticado devido à entrevista ao jornal Frankfurter Zeitung, em que afirmou que os países do sul da Europa “não podem gastar todo o dinheiro em copos e mulheres e depois pedir ajuda”. Vários líderes, incluindo o primeiro-ministro português, pedem a demissão de Jeroen Dijsselbloem.

Além disso, o presidente do Eurogrupo foi criticado por ter recusado a participar esta semana num debate no hemiciclo de Estrasburgo sobre o programa de assistência à Grécia. A situação no país será um dos principais temas na reunião dos ministros das Finanças. A discussão vai centrar-se no pacote global de políticas que o país terá de aplicar para concluir a segunda revisão do programa de ajustamento.