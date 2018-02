Grandes empresas americanas distanciam-se do lobby das armas

Desde o tiroteio numa escola secundária da Flórida, onde morreram 17 pessoas – e apesar do que disse entretanto o presidente norte-americano, para quem o lobby das armas é maioritariamente constituído por “grandes patriotas” – várias grandes empresas americanas distanciaram-se da National Rifle Association (NRA), a associação que agrega os defensores da atual política de venda generalizada de armas.

Várias empresas têm acabado com os pacotes de benefícios concedidos aos membros da organização. Assim, a empresa de aluguel de carros Hertz anunciou através da sua conta no Twitter que deixou de oferecer promoções aos associados da NRA, tendo sido seguida com decisões semelhantes por parte da Enterprise e da RentaCar, ambas do mesmo setor.

Do mesmo modo, o First National Bank decidiu rever os seus benefícios à associação: “O feedback dos nossos clientes levou-nos a rever o nosso relacionamento com a NRA”, disse um porta-voz da instituição, um dos maiores emissores de cartões de crédito dos Estados Unidos.

O Bank of America, um dos maiores bancos do país, ainda não interrompeu as suas parcerias com a NRA, mas disse que estava a rever as suas relações com os fabricantes de armas. “Estamos a juntar-nos a outros grupos do setor para ver o que podemos fazer para parar a tragédia de tiroteios mortais”, disse o banco à agência France-Presse (FP).

No passado sábado, as companhias aéreas Delta Air Lines e United Airlines anunciaram nas suas contas nas redes sociais que iriam acabar com os descontos anteriormente concedidos aos membros da NRA.

Entretanto, as ações dos fabricantes de armas estão a ser afetadas em Wall Street: os títulos da Sturm Ruger perderam 4% do seu valor desde o dia 14 de fevereiro (o do tiroteio na Flórida), os da American Outdoor Brands, conhecido no passado sob o nome Smith & Wesson, caíram 5,8% e os da Vista Outdoor, especialista em munições, depreciaram 6,1%.

Ao mesmo tempo, a empresa norte-americana de investimentos BlackRock, maior acionista daquelas três empresas, disse que discutirá o tema do tiroteio da Flórida com os responsáveis dos três fabricantes.

O negócio da venda de armas já passou por melhores dias. Segundo a imprensa norte-americana, o setor está a passar por um período de perda de emprego e reduções geral da atividade – como é o caso mais emblemático da tradicional Remington Outdoor, empresa fundada há mais de duzentos anos, que se prepara para declarar falência muito em breve. Em 2017, a Sturm Ruger eliminou cerca de 700 empregos (28% da força de trabalho), o volume de negócios caiu 22% e os lucros diminuíram 40%.