Governo vai criar “rede social” para empresas exportadoras

O Executivo de António Costa vai criar uma plataforma que permita às empresas portuguesas exporem online os seus produtos para atrair investidores nos mercados internacionais. A plataforma, com o nome “Bussiness Match Making”, é uma das “medidas bandeira” do Programa Simplex+2018, que vai ser apresentado esta quarta-feira pelo primeiro-ministro, avança o “Jornal de Negócios”.

A plataforma vai funcionar com o uma espécie de “rede social” para empresas exportadoras que se queiram internacionalizar e será gerida pela Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP). A “Bussiness Match Making” vai permitir aumentar a notoriedade das empresas, facilitar a troca de sugestões e encontrar mais depressa os potenciais parceiros empresariais.

A ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Maria Manuel Leitão Marques, adianta que a plataforma deverá estar operacional no primeiro trimestre de 2019. A apresentação agendada para esta quarta-feira vai contar com a presença do mágico português Luís de Matos, que dá cara ao slogan da iniciativa: “Parece magia mas é Simplex”.