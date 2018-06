Governo requalifica Bairro da Nogueira, obra vai beneficiar 333 famílias

O Governo Regional já avançou com a requalificação do Bairro da Nogueira numa obra que vai beneficiar 333 famílias e que vai alocar 5 milhões de euros.

A reabilitação do complexo habitacional vai incluir nesta primeira fase “a construção e consolidação de muros de suporte dos espaços exteriores” passando-se depois para a “reabilitação das fachadas”, “coberturas e acessos comuns dos edifícios”, “beneficiação de edifícios não habitacionais de apoio social” e a “reabilitação dos espaços exteriores”.

No âmbito dos bairros sociais decorrem também trabalhos para a remoção de fibrocimento com amianto das coberturas dos bairros da Ribeira Grande e da Ajuda, no Funchal, numa obra que deve estar terminada em agosto e setembro e que vai custar 526 mil euros.