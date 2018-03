Governo quer reduzir preços da luz e gás em 2019

De acordo com uma investigação do Correio da Manhã, o Governo quer reduzir os preços da eletricidade e do gás natural em 2019. Como as tarifas em Portugal estão entre as 10 mais caras da União Europeia para famílias e empresas, Jorge Seguro Sanches, secretário de Estado da Energia, é categórico sobre o objetivo do Executivo: “Como os preços estão muito altos, queremos criar condições políticas para baixar o preço.”

Segundo o Correio da Manhã, a análise da evolução das tarifas de venda a clientes finais revela que, entre 2008 e 2018, os preços da luz aumentaram quase três vezes mais do que a taxa de inflação.

Com base nesta realidade, o secretário de Estado da Energia diz ao jornal que é preciso “criar condições políticas para reduzir os preços, quer da eletricidade, quer do gás natural.