Esteve na génese da blogosfera em Portugal e foi colunista em jornais. Chegou a secretário de Estado no Governo de Passos e percebeu que “a vida política é uma espécie de Vietname”. Dedica-se agora à advocacia, mas não esquece o que o movia no início deste percurso: conseguir que as palavras “conservador” e “liberal” deixassem de ser um anátema.